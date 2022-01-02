Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что позволило ей добиться успеха в большом спорте.

«Самой большой удачей в жизни я считаю знакомство с тренером Этери Тутберидзе. Когда она взяла меня, началась другая жизнь, победы«, – цитирует Загитову журнал «Панорама ТВ».

Алина Загитова – победительница Олимпийских игр в Пхенчхане. Фигуристка завоевала золото чемпионата мира в 2019 году. Загитова также является победительницей чемпионата Европы 2018 года.

В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она поступила в ВУЗ на факультет журналистики. Сейчас Загитова ведет проект «Ледниковый период» на «Первом канале» в паре с Алексеем Ягудиным и участвует в шоу и показательных выступлениях.