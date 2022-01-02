Защитник «Лацио» Луис Фелипе может перейти в «Зенит». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб не может договориться с 24-летним бразильцем о продлении контракта. Римляне могут продать Фелипе в конце января, если не смогут достичь договоренности о подписании нового соглашения.

Луис Фелипе хочет повышения зарплаты. Ему планирует получать 2,5 миллиона евро в год.

Также на защитника «Лацио» претендует «Валенсия».

В текущем сезоне Луис Фелипе провел 22 матча за «Лацио». Он не совершил ни одного результативного действия. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

«Зенит» – лидер чемпионата России. Команда набрала 38 очков в 18 матчах.