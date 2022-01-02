Футболист французского «Пари-Сен-Жермен» Лионель Месси сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник сообщил, что Лионель Месси соблюдает ковидный протокол и находится на самоизоляции.

Ранее стало известно, что еще три игрока ПСЖ сдали положительные тесты на коронавирус. Это Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битумасала.

Форвард ПСЖ Неймар продолжает восстановление в Бразилии. Ожидается, что он вернется к тренировкам через три недели.

Лионель Месси сыграл в 11 матчах текущего сезона за ПСЖ. Форвард забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Месси выступал за «Барселону». Футболист перешел в французский клуб в 2021 году.

ПСЖ лидирует в чемпионате Франции. Команда набрала 46 очков в 19 матчах текущего сезона.