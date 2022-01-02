Форвард молодежной сборной России Данила Юров рассказал о работе с тренерским штабом на МЧМ-2022.

«Олег Валерьевич Знарок – не строгий, а справедливый. Хороший, самый веселый тренер, которого я встречал», – цитирует Юрова «Чемпионат».

Форвард «молодежки» добавил, что Знарок во всем искал позитив. Он поддержал хоккеистов после поражения от сборной Канады в товарищеском матче. Тренер также призвал спортсменов не расстраиваться после проигрыша в первом матче группового турнира против сборной Швеции. Знарок считал, что команде нужно провести работу над ошибками.

Юров отметил главного тренера сборной России Сергея Зубова. Он много общался с командой. Он тяжело воспринял новость об отмене молодежного чемпионата мира. Специалисту хотелось поближе узнать игроков.