Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала слухи о возможной отмене Олимпийских игр в Пекине из-за коронавируса.

«Китайцы не могут отменить Олимпиаду. Вот не могут – и все. Потому что свою Олимпиаду уже провели японцы, а проиграть хоть в чем-то японцам для Китая – смертный ужас«, – написала Елена Вайцеховская в своем блоге.

Журналист считает, что китайская сторона побоится «потерять лицо» в этой ситуации. Именно поэтому Олимпийские игры в Пекине должны состояться.

Напомним, ранее из-за коронавируса были отменены финал Гран-при по фигурному катанию и молодежный чемпионат мира по хоккею.

Представители сборной России ранее заявили, что все спортсмены команды привиты от коронавируса.

Планируется, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.