Форвард «Зенита» Артем Дзюба останется в команде. Он не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Bobsoccer.ru.

По информации источника, 33-летний форвард останется в клубе до лета. Артем будет работать с «Зенитом» на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Дзюба может перейти в «Рубин».

Пока сине-бело-голубые не подписали контракт с форвардом «Крыльев Советов» Иваном Сергеевым. Однако источник сообщает, что «Зенит» сделает все возможное, чтобы нападающий прилетел на сборы в Дубаи.

Артем Дзюба сыграл в 17 матчах текущего сезона. Он забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Дзюба занимает второе место по количеству забитых мячей в команде (105). Лидирует Александр Кержаков (168).