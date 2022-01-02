Форвардом «Локомотива» Федором Смоловым интересовались представители «Дженоа». Главный тренер итальянской команды, украинцев Андрей Шевченко встречался со Смоловым перед Новым годом на Карибском острове Сен-Бартелеми. Об этом сообщает Metaraitings.

Также Смолова хотел приобрести «Зенит». Федора рассматривали в качестве замены Артему Дзюбе.

Московский ЦСКА рассматривал подписание Смолова в случае приглашения в качестве главного тренера экс-наставника «Локомотива» Марко Николича.

2 января «Спорт-экспресс» сообщил, что «Локомотив» договорился с «Динамо» о трансфере Смолова. Агент Дмитрий Селюк подтвердил, что Федор скоро подпишет контракт с «Динамо».

Смолов забил 7 мячей в 15 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги.