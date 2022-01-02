Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о выступлении россиян в первом матче группового этапа ATP Cup.

Напомним, сборная России обыграла Францию со счетом 2:1.

Тарпищев заявил, что не видит ничего страшного в поражении Медведева. Он считает, что Даниил проиграл достойному сопернику. К тому же, это был первый матч на фоне физических нагрузок. Тарпищев считает, что основной целью Медведева должен быть турнир Australian Open.

«У Романа была серьезная травма плеча. после этого прогресс затормозился. До последнего времени рецидив давал проблемы. Он хороший игрок, который очень много потерял. Хочется, чтобы повторил путь Карацева», – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

4 января сборная России сыграет второй матч группового этапа ATP Cup против теннисистов из Австралии.