Чемпион мира 2011 года, канадский лыжник Девон Кершоу высказался о шансах россиянина Александра Большунова на победу в «Тур де Ски».

Напомним, лидер российской сборной идет третьим. Он проигрывает норвежцу Йоханнесу Клэбо более минуты.

Кершоу рад, что Большунов вернулся в привычную форму. Он ждет противостояния сильнейших лыжников мира на «Тур де Ски».

«Йоханнес – художник на лыжах. Но 15 км классикой – этот Нисканен против Большунова. Ну и Клэбо тоже поборется, потому что он в превосходной форме. Если кто-то и способен сбросить норвежца, то это Александр и Ийво«, – заявил Кершоу в подкасте FasterSkier.

Канадский эксперт считает, что если Нисканен и Большунов одержат победу в масс-старте 3 января, то финальная гонка за главный трофей получится очень яркой.