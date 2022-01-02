Футбольный менеджер Алексей Сафонов, который работает с форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным, предположил, что Федор Смолов не будет основным нападающим в команде Сандро Шварца после перехода.

Сафонов считает Федора хорошим форвардом. Он считает, что Смолов хорошо проводит текущий сезон. Конкуренция в команде Сандро Шварца поможет развитию игроков.

«Но я не думаю, что Федя будет в «Динамо» твердым первым выбором, там есть Тюкавин с Грулевым. Хочется, чтобы бело-голубые уже что-то выиграли, их футбол нравится болельщикам«, – цитирует Сафонова Metaraitings.ru.

Смолов провел 15 матчей в текущем розыгрыше чемпионата России. Форвард забил семь голов.

Ранее появилась информация о том, что «Динамо» и «Локомотив» договорились о переходе Смолова.