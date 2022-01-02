Футбольный комментатор, блогер и журналист Василий Уткин высказался о скандале с молодежной сборной России по хоккею. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Напомним, российских хоккеистов сняли с рейса в Калгари. Команду обвинили в употреблении алгокольных напитков, курении и несоблюдении масочного режима.

«Опять молодые хоккеисты набедокурили. Там сложная картина, кто хулиганил, там еще и молодые чухи были, но так или иначе – при чет тут страна, гордость и прочее. Вот кто хулиганил – с вас, ребята, обратные билеты. На всех», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Журналист заявил, что за курение на борту виновникам придется заплатить штраф. Он вспомнил, как покурил на стадионе и заплатил за это нарушение. После этого случая Уткин отказался от вредной привычки.