Молодежная сборная России вернулась в Россию с молодежного чемпионата мира по хоккею. Соревнования проходили в Канаде. Самолет с командой приземлился в московском аэропорту «Шереметьево».

Домой вернулись все, кроме форвардов Матвея Мичкова и Данилы Юрова. Хоккеисты сдали положительные тесты на коронавирус. Со спортсменами остался врач сборной России.

Напомним, молодежный чемпионат мира был отменен из-за вспышки коронавируса.

На турнире россияне сыграли два матча. В первом подопечные Сергея Зубова уступили Швеции со счетом 3:6, а затем обыграли Швейцарию (4:2). Лучшим снайпером на МЧМ-2022 стал Матвей Мичков. Он забил три шайбы.

Хоккеисты должны были прилететь 1 января. Однако команду сняли с рейса и Калгари во Франкфурт. Спортсменов обвинили в употреблении алкогольных напитков, курении и несоблюдении масочного режима.