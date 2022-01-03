В итальянском Валь-ди-Фьемме стартует финальный этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Лыжники примут участие в масс-старте на 15 км.

Начало гонки запланировано на 16:50 по московскому времени.

Сборную России представят Александр Большунов (4-й номер), Иван Якимушкин (9-й), Денис Спицов (10-й), Александр Терентьев (12-й), Илья Семиков (18-й), Алексей Червоткин (21-й), Андрей Мельниченко (24-й), Глеб Ретивых (61-й).

Это последняя гонка перед финальным этапом «Тур де Ски». На данный момент в общем зачете лидирует норвежский лыжник Йоханнес Клэбо. На втором месте идет Пол Голберг (+1,03). На 1,19 минуты отстает россиянин Александр Большунов. Клэбо увеличил отрыв от представителя сборной России после победы в классическом спринте в Оберстдорфе (Германия).

Финальная гонка «Тур де Ски» пройдет 4 января. Лыжники пробегут 15 км в гору.