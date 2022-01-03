Стартует финальный этап лыжной многодневки «Тур де Ски» в итальнском Валь-ди-Фьемме. Спортсменки примут участие в масс-старте на 10 км.

Старт гонке будет дан в 13:30 по московскому времени.

Под первым номером стартует Наталия Непряева. Под четвертым – Татьяна Сорина. Яна Кирпиченко получила 20-й номер, Екатерина Смирнова – 25-й, Анастасия Рыгалина – 30-й, Лилия Васильева – 33-й, Христина Мацокина – 45-й.

Наталия Непряева возглавляет общий зачет многодневки. Финка Кертту Нисканен отстает от российской лыжницы на 0,34 секунды. Третьей идет действующая победительница «Тур де Ски» Джессика Диггинс. Она была лидером в общем зачете до спринта в Оберстдорфе. Там представительница США упала и выбыла из борьбы за победу. Спринт выиграла Наталия Непряева.

«Тур де Ски» завершится 4 января гонкой в гору на 10 км у женщин и 15 км – у мужчин.