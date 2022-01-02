Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о вероятном переходе форварда Федора Смолова в «Динамо».

«Могу представить Смолова в «Динамо». Феде хочется стабильности. «Локомотив» очень сильно лихорадит», – цитирует Смородскую «Чемпионат».

Экс-президент «Локомотива» считает, что Смолов хорошо показывал себя в команде Николича. Да и «Динамо» для форварда – неплохой вариант.

Смородская считает, что железнодорожники не ценят кадры.

«Клуб никого не жалеет, никто им не нужен«, – заявила Смородская.

Напомним, сегодня, 2 декабря, появилась информация о том, что «Локомотив» и «Динамо» договорились о переходе Смолова. С Федором планируют подписать контракт на полтора года. В трансфере заинтересован главный тренер «Динамо» Сандро Шварц.