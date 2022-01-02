«Хетафе» одержал сенсационную победу над «Реалом» в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу — 1:0. Единственный мяч провёл Энес Унал на девятой минуте встречи.

Победа позволила «Хетафе» оторваться от зоны вылета на три очка. На счету команды 18 баллов в 19 турах и 16-я строчка в таблице.

«Реал» остался лидером Ла лиги, имея в активе 46 очков в 20 встречах. На 8 очков от него отстаёт «Севилья», которая провела на две игры меньше.

Следующую игру «Хетафе» проведёт на выезде против «Севильи» 9 января. «Реалу» предстоит домашняя встреча 8 января с «Валенсией», за которую выступает воспитанник «Королевского клуба» — россиянин Денис Черышев. До этого подопечные Карло Анчелотти сыграют 5 января в Кубке Испании с «Алькояно».