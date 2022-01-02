Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не намерен возвращаться в Россию, утверждает La Gazzetta dello Sport. Хавбек национальной сборной планирует отказаться от предложения перейти в «Зенит», поскольку хочет продолжить карьеру в Италии.

Главным претендентом на 26-летнего россиянина остаётся «Дженоа», однако подвижек в переговорах пока нет. В качестве основного варианта рассматривается аренда с правом выкупа.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». В текущем сезоне он провёл в Серии A 10 матчей и забил 1 мяч, при этом в большинстве своём выходил на замены. Его контракт с клубом из Бергамо истекает в июне 2024 года.