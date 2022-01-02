«Питтсбург» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 8:5. Уже к первому перерыву «Пингвинз» вели 6:1. Единственную шайбу у «Шаркс» провёл рсосиянин Александр Барабанов на 16-й минуте, а у «Питтсбурга» дубли оформили Эван Родригес (2-я и 5-я минуты) и Брайан Раст (7-я и 20-я), а также по разу отличились Джейк Гюнцель (4-я) и Каспер Бьорквист (17-я).

В перерыве «Сан-Хосе» заменил провалившего период Джемса Раймера на Закари Савченко. Если первый отразил только 11 бросков из 17, то второй отразил 20 из 21 за 40 минут игрового времени.

«Шаркс» смогли в начале третьего периода сократить отставание до минимума. Отличились Брент Бёрнс (35-я), Мэтт Ньето (41-я), Джейкоб Мидлтон (44-я) и Логан Кутюр (45-я). Однако в концовке «Питтсбург» забросил ещё две шайбы. Хет-трики оформили Родригес (58-я) и Раст (60-я). В результате Раст набрал 5 (3+2) очков.

«Питтсбург» занимает седьмое место в Восточной конференции с 41 очком после 31 матча. «Сан-Хосе» набрал 35 очков после 33 игр и идёт десятым на «Западе».