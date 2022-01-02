«Рейнджерс» одержал сухую победу над «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 4:0. Игра стала дуэлью двух лучших российских голкиперов. Игорь Шестёркин стал одним из героев встречи, отразив все 38 бросков по воротам нью-йоркской команды, а Андрей Василевский, напротив, провёл не лучший матч, сделав только 17 сейвов за 21 бросок.

Хет-трик в составе «Рейнджерс» оформил Мика Зибанежад (8-я, 13-я и 37-я минуты), при этом Крис Крайдер во всех трёх случаях оформил голевую передачу. Ещё одну шайбу провёл Райан Строум (15-я).

Лидер атак ньюйоркцев Артемий Панарин остаётся в ковид-протоколе, Никита Кучеров у «Лайтнинг» продолжает лечиться от травмы. Одноклубник последнего Михаил Сергачёв вышел на лёд в третьем звене.

«Тампа-Бэй» упустила шанс единолично возглавить Восточную конференцию, набрав 47 очков в 34 матчах. Отставание от «Вашингтона» составляет 1 очко. «Рейнджерс» идёт пятым на «Востоке» с 46 очками в 33 играх.