«Нью-Джерси» в овертайме вырвал победу у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 4:3. Голами у «Дэвилз» отметились Егор Шарангович (8-я минута), Дэймон Северсон (9-я), ещё дубль оформил Нико Хишер (21-я и 63-я). В составе «Вашингтона» отличились Джон Карлсон (20-я), Ник Дауд (54-я) и Конор Шири (57-я). В эпизоде с голом Карлсона голевой пас отдавал российский защитник Дмитрий Орлов.

Лидеры атак «Вашингтона» — россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов — ушли с площадки без набранных очков. Ворота «Кэпиталз» защищал Илья Самсонов, отразивший 33 броска из 37.

«Вашингтон» благодаря набранному одному очку вышел в единоличные лидеры «Востока» с 48 очками в 34 играх. На один балл меньше у «Каролины» и «Тампа-Бэй». «Нью-Джерси» идёт 12-м с 31 очком в 33 встречах.