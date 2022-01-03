В Валь-ди-Фьемме (Италия) стартует финальный этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Сегодня, 3 декабря, спортсменки примут участие в масс-старте на 10 км.

Старт гонке будет дан в 13:30 по московскому времени. Прямую трансляцию соревнований проведет «Матч ТВ». Просмотр доступен по ссылке.

Под первым номером стартует лидер общего зачета «Тур де Ски» Наталия Непряева. Татьяна Сорина уйдет на дистанцию под 4-м номером. Яна Кирпиченко получила 20-й номер, Екатерина Смирнова – 25-й, Анастасия Рыгалина – 30-й, Лилия Васильева – 33-й, Христина Мацокина – 45-й.

Кертту Нисканен отстает в общем зачете многодневки от российской лыжницы на 0,34 секунды. Третьей идет действующая победительница «Тур де Ски» Джессика Диггинс (+0,38).

Финальная гонка «Тур де Ски» пройдет 4 января. Женщины пробегут 10 км в гору.