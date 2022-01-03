Йоханнес Клэбо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише марафона. Фото: инстаграм Йоханнеса Клэбо

Йоханнес Клэбо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише марафона. Фото: инстаграм Йоханнеса Клэбо

В Валь-ди-Фьемме стартует финальный этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Сегодня, 3 декабря, спортсмены примут участие в масс-старте на 15 км.

Старт гонке будет дан в 16:50 по московскому времени. Прямую трансляцию соревнований проведет «Матч ТВ». Посмотреть гонку можно по ссылке.

На старт под первым номером выйдет лидер общего зачета «Тур де Ски» норвежец Йоханнес Клэбо. Александр Большунов также будет стартовать с первой линии. Он получил четвертый номер. Иван Якимушкин получил девятый номер, Денис Спицов – 10-й, Александр Терентьев – 12-й, Илья Семиков – 18-й, Алексей Червоткин – 21-й, Андрей Мельниченко – 24-й, Глеб Ретивых – 61-й.

Финальная гонка «Тур де Ски» пройдет 4 января. Лыжники пробегут 15 км в гору.