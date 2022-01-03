В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречались «Чикаго Блэкхокс» и «Калгари Флэймз». Встреча состоялась в Чикаго на стадионе «Юнайтед Центр». Победу в матче одержали хозяева со счетом 1:5.

Единственную шайбу за «Чикаго» забросил Алекс Дебринкэт.

За «Калгари» забивали Мэттью Ткачук, Элиас Линдхольм, Никита Задоров, Тревор Льюис, Оливер Кайлигтон и Джонни Гудро.

«Чикаго» проиграл четвертый матч подряд. «Калгари» выиграл вторую встречу после серии из четырех поражений.

«Калгари» идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» занимает четырнадцатую строчку на Западе.

В финальную часть турнира выйдут по восемь лучших команд из каждой конференции.