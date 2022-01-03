Трехкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира из Норвегии Йоханнес Клэбо снялся с этапа Кубка мира. Соревнования пройдут с 14 по 16 января в Ле Русе (Франция).

После «Тур де Ски» спортсмен поедет в Норвегию, а во время этапа Кубка мира будет тренироваться на высокогорье в Италии.

«Наш план заключается в том, что Йоханнес пробудет дома неделю после возвращения с «Тур де Ски». 12 января он отправится в Италию, где проведет заключительный курс тренировок на высокогорье в Зайзер-Альме«, – цитирует тренера сборной Норвегии Арильда Монсена ABC Nyheter.

Йоханнес Клэбо – лидер общего зачета многодневки «Тур де Ски». Сегодня, 3 января, он примет участие в масс-старте на третьем этапе в Валь-ди-Фьемме. Финал многодневки состоится завтра, 4 января.