Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о своем отношении к провокациям Даниила Медведева в адрес болельщиков.

«В Данином случае это именно шоу, и он сам этим заряжается. Делает это не со злости, когда перекрывают эмоции. Медведев немного кайфует от процесса, от того, как идет некое сопротивление со зрителями», – цитируют Рублева «Известия».

Андрей считает, что главное – делать все естественно. Медведев выглядит именно так. В его случае эмоции не выглядят «показухой».

Рублев рассказал, что он не специально кидает мячи, спорит с судьями и швыряет ракетки. Это его естественный посыл. Он старается гасить негативные эмоции в себе, но у него не всегда это получается. Андрей считает, что такое поведение мешает ему выигрывать матчи.