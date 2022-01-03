Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин оценил свою игру после матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Если оценивать матчи после моего возвращения, это была моя лучшая игра. Но я считаю, что надо играть еще лучше. То, что мы выстояли в меньшинстве в конце первого периода, придало нам больше уверенности», – цитирует Шестеркина официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

Российский голкипер добавил, что хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» играли очень умно и заслужили эту победу.

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:0.

Российский вратарь хозяев Игорь Шестеркин оформил шат-аут. Он отбил все 38 бросков по своим воротам.