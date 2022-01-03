Российский теннисист Андрей Рублев считает, что эпоха доминирования «Большой тройки» в лице швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича закончилась.

«Понятное дело, что поколение меняется. Но никто не знает, кто будет в лидирующих позициях. Понятно, что Даня Медведев – один из тех, кто должен быть в лидерах», – цитируют Рублева «Известия».

Андрей считает, что Циципас, Зверев, Берреттини, Оже-Альясим, Шаповалов и другие молодые теннисисты будут в элите мирового тенниса. Он считает, что будет очень серьезная конкуренция за лидерство.

Рублев полагает, что всегда будет доминирование какой-то группы. По мнению теннисиста, всегда три человека выше и стабильнее остальных спортсменов.