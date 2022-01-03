Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино выразил свое мнение по поводу распространения коронавирусной инфекции.

«Мы пытаемся принять все необходимые меры, чтобы избежать проблем, связанных с COVID-19. Мы живем с этим вирусом в течение двух лет, но до сих пор не знаем, как все происходит, как он передается«, – цитирует Почеттино официальный сайт ПСЖ.

Главный тренер французской команды добавил, что все должны с максимальной осторожность относиться к вирусу. Это позволит продолжить футбольные турниры и защитить всех.

Почеттино пожелал всем здоровья. Он хочет побеждать и завоевывать титулы, но понимает, что есть вещи важнее футбола. Главное, по мнению тренера – жить полноценной жизнью и быть здоровым.