За прошедшие сутки в России подтверждено 16 343 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Из них 1147 – без клинических проявлений.

В Москве коронавирусом заразились 1335 человек, в Санкт-Петербурге – 1341, в Московской области – 1180. Значительно меньше случаев заражения COVID-19 в Нижегородской области – 232 человека. В Самарской – 231.

Нарастающим итогом с начала пандемии в России зарегистрировано 10 554 309 случаев инфицирования COVID-19.

За прошлые сутки врачи выписали по выздоровлении 24 037 человек. За весь период специалисты подтвердили 9 548 076 случаев излечения от коронавируса.

За прошедшие сутки было подтверждено 835 смертей от вируса. За весь период в Российской Федерации умерло 311 353 человека.