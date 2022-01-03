Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, почему фигурист группы Этери Тутберидзе Егор Рухин принял участие в новогоднем шоу «Щелкунчик» Евгения Плющенко.

«Означает ли это, что штаб Этери Тутберидзе в нем не нуждается? Нет, это означает, что у нас свобода действий. Если парень может заработать, то зачем отказываться. Да, может, он и перейдет к Плющенко, а, может, и нет», – цитирует Лайшева «Спорт-экспресс».

Директор школы «Самбо-70» считает, что в России существует дефицит денег, фигуристы зарабатывают в таком молодом возрасте. Лайшев рад, что Плющенко предоставляет возможность спортсменам работать.

Напомним, 17-летний фигурист Егор Рухин принял участие в новогоднем шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик» в Москве.

Неделю назад Рухин выступал в группе Этери Тутберидзе на чемпионате России. Егор занял последнее место на турнире.