Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Россиянин оставил свои ворота в неприкосновенности в матче регулярного чемпионата против «Тампы» (4:0). Он отразил все 38 бросков.

Первой звездой дня признали форварда «Рейнджерс» Мика Зибанежада. Он оформил хет-трик в ворота «Тампы».

Третьей звездой дня стал форвард «Питтсбурга» Эван Родригес. Он забил три шайбы в матче с «Сан-Хосе» (8:5).

Игорь Шестеркин – олимпийский чемпион 2018 года, двукратный обладатель Кубка Гагарина. В 2020 года голкипер дебютировал в матче НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс» против «Колорадо Эвеланш».

«Нью-Йорк Рейнджерс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 46 очков в 33 матчах.