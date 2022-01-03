Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов и экс-гендир «Спартака» рассказал о ходе разбирательств с владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

Напомним, Газизов сообщил, что Леонид Федун обещал ему 10% акций клуба в случае увольнения, но позже отказался от своих слов.

Газизов рассказа, что согласился на должность генерального директора «Спартака» только после подписания расписки о получении десяти процентов акций клуба. Он хотел работать в качестве партнера, а не просто по найму.

«Вы хотите, чтобы я просто отошел, мол, откажись от всего, что мы тебе ранее пообещали, ведь мы крутые? Ну ладно, хорошо, вы крутые, а я обычный парень из Уфы, которого просто так не сломать«, – цитирует Газизова «Бизнес.Газета».

Газизов рассказал, что суд принял во внимание расписку Федуна, несмотря на то, что в ней не было даты.