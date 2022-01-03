В Валь-ди-Фьемме (Италия) стартовал финальный этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Сегодня, 3 декабря, спортсменки бегут масс-старт на 10 км.

Лыжницы ушли на дистанцию в 14:40 по московскому времени. Прямую трансляцию гонки ведет телеканал «Матч ТВ». Соревнования можно посмотреть по ссылке.

Первый стартовый номер получила лидер общего зачета многодневки Наталия Непряева. Татьяна Сорина стартует под 4-м номером, Яна Кирпиченко получила 20-й номер, Екатерина Смирнова – 25-й, Анастасия Рыгалина – 30-й, Лилия Васильева – 33-й, Христина Мацокина – 45-й.

От выступления в масс-старте будет зависеть позиция на старте финальной гонки «Тур де Ски». На данный момент, финка Кертту Нисканен отстает от Натальи Непряевой на 0,34 секунды. Третьей идет действующая победительница многодневки из США Джессика Диггинс (+0,38).

Финальная гонка «Тур де Ски» состоится 4 января.