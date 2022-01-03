Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов считает, что в стране на данный момент нет лучшего вратаря.

«Лучший вратарь России? Думаю, что на данный момент место вакантно. В какой-то момент я бы назвал Акинфеева, но сейчас я его не назову лучшим вратарем России. Сейчас достаточно вратарей, которые показывают уровень своей подготовки лучше«, – заявил Сафонов на YouTube-канале «Матч ТВ».

22-летний голкипер пропустил 16 голов в текущем сезоне. Он шесть раз сыграл на «ноль» в семнадцати матчах Российской Премьер-Лиги.

35-летний Игорь Акинфеев вышел на поле в 18 матчах текущего сезона РПЛ. Он пропустил 16 голов и девять раз оставлял свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Акинфеева с ЦСКА истекает в конце сезона-2021/2022.