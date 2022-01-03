Йоханнес Клэбо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише марафона. Фото: инстаграм Йоханнеса Клэбо

Йоханнес Клэбо, Александр Большунов и Эмиль Иверсен на финише марафона. Фото: инстаграм Йоханнеса Клэбо

В Валь-ди-Фьемме (Италия) стартовал финальный этап лыжной многодневки «Тур де Ски», Сегодня, 3 декабря, спортсмены бегут масс-старт на 15 км.

Гонка началась в 16:50 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований доступна по ссылке.

Под первым номером стартует лидер общего зачета «Тур де Ски» норвежец Йоханнес Клэбо. Россиянин Александр Большунов также уйдет на дистанцию с первой линии. Он побежит под четвертым номером. Иван Якимушкин получил девятый номер, Денис Спицов – 10-й, Александр Терентьев – 12-й, Илья Семиков – 18-й, Алексей Червоткин – 21-й, Андрей Мельниченко – 24-й, Глеб Ретивых – 61-й.

Финальная гонка «Тур де Ски» пройдет 4 января. Лыжники выявят сильнейшего в забеге на 15 км в гору.