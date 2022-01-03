Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин высказался о шансах Александра Большунова на победу в «Тур де Ски».

Напомним, сегодня, 3 января, в Валь-ди-Фьеме состоится масс-старт. Завтра, 4 января, пройдет финальная гонка в гору, в которой определится победитель «Тур де Ски»-2021/2022.

«Конечно, у Большунова есть неплохие шансы выбраться на первое место в общем зачете. Многое зависит от тактики и расстановки сил. Пока гонка не началась, шансы есть всегда. Будем смотреть», – цитирует Крянина «Чемпионат».

Вице-президент Федерации лыжных гонок России ждет интересной и зрелищной борьбы. Он пока не знает, какую тактику выберут спортсмены. Некоторые могут попробовать оторваться по ходу дистанции, а кто-то будет ждать до финиша.