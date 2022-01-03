В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречались «Адмирал» и «Амур». Игра прошла во Владивостоке на «Фетисов Арене». Хозяева проиграли со счетом 3:5.

За «Адмирал» забивали Джош Кестнер, Владислав Ушенин и Динар Хамидуллин.

В составе «Амура» отличились Александр Шаров, Александр Горшков и Давид Томашек. Дубль в матче оформил Святослав Гребенщиков.

Команда из Владивостока проиграла третий матч подряд. Ранее «Адмирал» уступил СКА (1:3) и «Нефтехимику» (2:4). Команда идет на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

«Амур» выиграл второй матч подряд. Команда из Хабаровска занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.