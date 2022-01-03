Трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке в составе сборной СССР Виктор Санеев скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Грузии.

«Национальный олимпийский комитет Грузии с глубокой печалью сообщает, что в возрасте 76 лет скончался трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион Европы, трехкратный рекордсмен мира, один из сильнейших легкоатлетов мира всех времен Виктор Санеев«, – содержится в сообщении.

Виктор Санеев – единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. Он завоевывал золото на Олимпийских играх 1968, 1972 и 1976 годов. На Играх в Москве Санеев стал вторым. Также легендарный легкоатлет три раза обновлял мировой рекорд в тройном прыжке.