Норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Йоханнес Клэбо заявил, что планирует участвовать во всех гонках на Олимпиаде в Пекине.

«Мой план – бежать все на Олимпиаде. Посмотрим, когда я там буду. Нужно посмотреть трассу и понять, как чувствует себя тело. Если это возможно, я попробую«, – цитирует Клэбо NTB.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Йоханнес Клэбо – лидер общего зачета Кубка мира текущего сезона. Он набрал 696 очков. Лидер российской сборной Александр Большунов идет на втором месте. В его активе 426 баллов.

Также Клэбо лидирует в общем зачете престижной многодневки «Тур де Ски». Александр Большунов уступает норвежцу больше минуты.