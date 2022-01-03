Вторая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко рассказала о планах на 2022 год.

«Думаю, он станет лучшим, если я выиграю турнир «Большого шлема». Сейчас у меня сложилось ощущение, будно я понимаю, как достичь этой цели. Думаю, сейчас я уже не буду нервничать в полуфинале турнира «Большого шлема», – цитирует Соболенко пресс-служба WTA.

Белорусская теннисистка добавила, что в прошлом сезоне она не смогла выиграть «Большой шлем» из-за волнения в полуфиналах. Сейчас она стала спокойней и думает, что не будет так переживать во время матча.

В прошлом сезоне 23-летняя белорусская теннисистка выиграла турнир в Абу-Даби (ОАЭ) и соревнования категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Также она дошла до полуфиналов на турнирах «Большого шлема» на Уимблдоне и на US Open.