Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из России Алина Загитова заявила о желании продолжить профессиональную карьеру.

Напомним, в 2019 году Загитова объявила о приостановке карьеры.

Алина рассказала, что пока ей тяжело смотреть соревнования по фигурному катанию. Она переживает в душе те чувства, которые ощущала, когда выходила на лед.

«На таких соревнованиях как чемпионаты России, мира, других я не выступаю, потому что не хватает физической формы, а хотелось бы«, – заявила Загитова в интервью Olympics.com.

На данный момент Алина учится на журналиста в одном из московских ВУЗов. Также фигуристка выступила в роли ведущей в шоу «Первого канала» «Ледниковый период». Кроме того, Загитова выступает в различных ледовых шоу.