Даниил Медведев и Роман Сафиуллин на ATP Cup Фото: официальный сайт ATP Cup

Даниил Медведев и Роман Сафиуллин на ATP Cup Фото: официальный сайт ATP Cup

Сборная России продолжает борьбу за выход в финальную стадию турнира ATP Cup. Соревнования проходят в Австралии. Сегодня, 4 января, российские теннисисты сыграют в хозяевами турнира.

В первом матче сыграют 167-й номер рейтинга из России Роман Сафиуллин и 49-я ракетка мира из Австралии Джеймс Дакворт. Встреча начнется в 9:30 по московскому времени. Прямую трансляцию соревнований проведет «Матч ТВ».

Сразу после Сафиуллина и Дарквота на корт выйдут вторая ракетка мира Даниил Медведев и 34-й номер рейтинга Де Минаур.

В случае ничьей, состоится матч в парном разряде. Сафиуллин и Медведев сыграют против Оже-Альяссима и Шаповалова.

Сборная России выиграла первый матч группового этапа на ATP Cup у национальной команды Франции. Даниил Медведев уступил в первом матче, Сафиуллин сравнял счет, а затем тенниситы обыграли французов в парном разряде.