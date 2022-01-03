Российская лыжница Наталья Матвеева высказалась о выступлении россиянок на многодневке «Тур де Ски».

«В масс-стартах у наших девушек есть хорошие шансы на медали. Непряева и Сорина показали, что от гонки к гонке набирают форму, прибавляют«, – цитирует Матвееву «Чемпионат».

Лыжница считает, что в масс-старте важна тактика. Если российские спортсменки сделают все правильно, то у них все получится.

Матвеева рассказала, что сервис-бригада сборной России работает отлично. Лыжница считает, что у российских лыжниц все будет хорошо, и болельщики порадуются за Непряеву и Сорину.

Напомним, Наталия Непряева выиграла спринт на прошлом этапе «Тур де Ски».

Финальная гонка «Тур де Ски» состоится 4 января. Спортсменки пробегут 10 км в гору.