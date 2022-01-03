Российская лыжница Вероника Степанова в своем «инстаграме» разместила фотографии с двукратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом мира из Норвегии Петтером Нортугом.

«Нашла тренера-общественника по отработке стабильного финиша«, – написала Степанова.

Ранее Вероника назвала Нортуга своим кумиром. Он является примером для российской лыжницы по общению со СМИ и публикой. Степанова не хочет подражать его действиям, но ее вдохновляет «инстаграм» норвежца.

Напомним, Вероника Степанова снялась с «Тур де Ски» из-за пищевого отравления.

Ранее Степанова выиграла эстафету в составе сборной России на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Лучший результат Вероники в личных гонках – 10-е место в Давосе (Швейцария).