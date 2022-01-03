Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в одиночном разряде Алина Загитова назвала самый тяжелый период в спортивной карьере.

«После чемпионата мира – 2018. После Милана мне было очень плохо. Расстроилась сильно«, – цитирует Загитову сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, на чемпионате мира после Олимпиады Загитова заняла пятое место. Это стало сенсацией после победы Алины на Играх в Пхенчхане.

Алина Загитова – победительница Олимпийских игр в Пхенчхане. Также фигуристка выигрывала чемпионаты мира и Европы.

В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке карьеры. Она поступила на факультет журналистики после школы. Сейчас Загитова участвует в ледовых шоу и показательных выступлениях.