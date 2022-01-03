Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал новость о том, что клуб до сих пор не предложил новый контракт легендарному голкиперу команды.

«Не понимаю, почему ему не предлагают новый контракт. Что это за глупость? Игорь – символ ЦСКА, ему можно сразу давать контракт на 5 лет. Такими людьми разбрасываться нельзя«, – цитирует Пономарева «Спорт-экспресс».

Экс-защитник ЦСКА считает, что Акинфеев всегда пригодится команде. Руководство ЦСКА не должно так обращаться с лидером.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что ЦСКА до сих пор не предложил новый контракт голкиперу Игорю Акинфееву. Соглашение с легендой клуба истекает в конце текущего сезона.

ЦСКА идет на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Армейцы отстают от лидера – «Зенита», на 8 очков.