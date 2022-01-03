Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе Натальи Непряевой в масс-старте классическим стилем на 10 километров на лыжной многодневке «Тур де Ски».

«Я уже говорил, что у нее проснулся инстинкт хищницы. Теперь, конечно, нужно попадать в историю. Надо становиться первой россиянкой, которая возьмет многодневку, выигрывать «Тур де Ски«, – цитирует Губерниева «Спорт-экспресс».

Губерниев напомнил, что Непряева уже выигрывала гонку на «Тур де Ски» год назад.

Комментатор добавил, что главный старт сезона впереди. Он надеется, что Наталья одержит победу в одной из гонок на Олимпийских играх в Пекине.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Финальная гонка «Тур де Ски» пройдет завтра, 4 января. Лыжницы примут участие в масс-старте в гору.