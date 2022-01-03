В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречались «Ак Барс» и «Сибирь». Встреча прошла сегодня, 3 января, и завершилась разгромной победой гостей со счетом 2:6.

За «Сибирь» забивали Вячеслав Литовченко и Антон Шенфельд.

За «Ак Барс» отличились Николай Коваленко, Стивен Кэмпфер, Джордан Уил и Артем Галимов. Также дубль в матче оформил Дмитрий Кагарлицкий.

«Сибирь» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда одержала три победы в последних пяти матчах.

«Ак Барс» идет на третьем месте на Востоке. В активе команды 62 очка. Команда из Казани выиграла четыре матча из последних пяти.

По восемь лучших команд из Восточной и Западной конференций выйдут в плей-офф, где поборются за Кубок Гагарина.