Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что Игорь Акинфеев наверняка подпишет новый контракт с клубом. Его удивляет, почему руководство команды до сих пор не продлило соглашение с голкипером.

«Думаю, все будет хорошо. Мы все знаем об уровне Игоря, его лидерских качествах в команде. Я не знаю, ведутся ли переговоры о продлении контракта, но если этого еще нет, то для меня удивительно, почему так все задерживается», – заявил Чанов «Матч ТВ».

Бывший тренер вратарей ЦСКА считает, что Игорь может играть и до 40 лет. Тот уровень, который он показывает сейчас, не дает поводов сомневаться в мастерстве вратаря.

Игорь Акинфеев – воспитанник ЦСКА. Он дебютировал за армейцев в 16 лет в матче с «Крыльями Советов» и смог отразить пенальти. 35-летний голкипер шесть раз выигрывал чемпионат России и один раз стал победителем Кубка УЕФА.