Российский фигурист Егор Рухин ушел из группы Этери Тутберидзе. Теперь он будет тренироваться в академии «Ангелы Плющенко». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По информации источника, спортсмен попросил принять его в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко прямо во время чемпионата России. Турнир прошел в декабре 2021 года в Санкт-Петербурге. Рухин занял последнее, 18-е место на турнире.

Вчера, 2 января, Егор Рухин выступил в ледовом шоу Плющенко «Щелкунчик». В начале текущего сезона Егор тренировался в ЦСКА, а затем перешел в «Хрустальный».

Егор Рухин – бронзовый призер первенства России среди юниоров.

Ранее директор школы «Самбо-70», в которой работает Этери Тутбериде заявил, что руководство дает спортсменам полную свободу.